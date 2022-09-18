Ян Непомнящий стал третьим на турнире по шахматам Фишера в Сент-Луисе

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана выиграл турнир по шахматам Фишера в Сент-Луисе.

По итогам девяти туров Каруана и представитель Франции Алиреза Фируджа набрали по 6,5 очков. Для определения победителя был проведён тай-брейк, в котором Каруана выиграл у Фируджи со счётом 2:1 и стал победителем соревнований.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий разделил третье место с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым, оба набрали по шесть очков. Россиянин Пётр Свидлер разделил восьмое место с американцем Леньером Домингесом (по 3,5 очка).

Шахматы Фишера − вариант шахмат, предложенный легендарным Бобби Фишером, чемпионом мира по шахматам 1972–1975 годов. Правила игры такие же, как и в стандартных шахматах, но начальное положение фигур перемешивается случайным образом.