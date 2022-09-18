Чемпион ОИ Далалоян: на Олимпиаду надо ехать без флага. Все и так знают, что я из России
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Олимпийский чемпион 2020 года в командном турнире, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян ответил, как относится к выступлению на международных соревнованиях без национальной символики – флага и гимна.
«Я — спортсмен, моё дело показывать свою работу на высшем уровне. С флагом или без флага – неважно, для меня нет значения. Все прекрасно знают, что я представляю Россию. Кто-то считает, что без флага ехать не надо, но я считаю, что ехать надо. Я буду выходить и отстаивать честь страны, биться за победы», — сказал Далалоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Международная федерация гимнастики (FIG) не допускает россиян до международных турниров согласно рекомендациям МОК.
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