Голландка Эллен ван Дейк выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту

Голландская шоссейная и трековая велогонщица Эллен ван Дейк выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту, который проходит в Австралии.

«Я немного удивлена победой. Не думала, что для меня всё сложится так идеально сегодня. Но я чувствовала себя счастливой. Сегодняшняя победа — это отличный бонус», — приводит слова Эллен ван Дейк The Guardian.

Чемпионат мира. Женщины. Велошоссе. Чемпионат мира. Австралия



1. Эллен ван Дейк (Нидерланды) – 44:28,60

2. Грейс Браун (Австралия) – +12,73

3. Марлен Ройссер (Швейцария) – +41,68

4. Виттория Гуаццини (Италия) – +52,11

5. Леа Томас (США) – +1:18,47

Для Эллен ван Дейк это пятое золото на чемпионатах мира, помимо этого, голландка является четырёхкратной чемпионкой Европы.