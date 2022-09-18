Голландка Эллен ван Дейк выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту
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Голландская шоссейная и трековая велогонщица Эллен ван Дейк выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту, который проходит в Австралии.
«Я немного удивлена победой. Не думала, что для меня всё сложится так идеально сегодня. Но я чувствовала себя счастливой. Сегодняшняя победа — это отличный бонус», — приводит слова Эллен ван Дейк The Guardian.
Чемпионат мира. Женщины. Велошоссе. Чемпионат мира. Австралия
1. Эллен ван Дейк (Нидерланды) – 44:28,60
2. Грейс Браун (Австралия) – +12,73
3. Марлен Ройссер (Швейцария) – +41,68
4. Виттория Гуаццини (Италия) – +52,11
5. Леа Томас (США) – +1:18,47
Для Эллен ван Дейк это пятое золото на чемпионатах мира, помимо этого, голландка является четырёхкратной чемпионкой Европы.
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