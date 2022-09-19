Александр Карелин рассказал, как относится к смене гражданства

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал об отношении к смене гражданства.
«И соблазны, которые сегодня рассыпают, как осколки под босые ноги, — изменить гражданство, резко получить новые возможности, поменяв флаг и национальную принадлежность, — для нас неприемлемы. У меня нет готового рецепта, но я не соглашусь шельмовать ребят, которые стоят сегодня перед сложным выбором. Но и пускать это на самотёк нельзя. Должно объяснять, должно рассказывать, но не должно оправдывать, я в этом убеждён на двести процентов.
Когда премии от государства, внимание и почёт, телеканалы, возможности прийти в ТАСС, поучаствовать в событиях — это одно. А когда государство в напряжении — нет? Мы не согласны с ним терпеть? Как-то не клеится это. Неувязочка. Всё равно большая часть ребят всё-таки остаются не только участниками сборных, они остаются гражданами. Гражданами молодого структурированного государства», — цитирует Карелина ТАСС.
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