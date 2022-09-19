Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном, которого подозревают в читерстве

Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен сдался после двух ходов в партии с 19-летним американцем Хансом Ниманном в рамках шестого тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.
Напомним, Карлсен снялся с этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) на следующий день после поражения от Ниманна. Причиной могло стать мошенничество со стороны Ниманна, который позднее признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах. Однако при этом американец опроверг подозрения в мошенничестве в матче с Карлсеном, выразив готовность сыграть с чемпионом мира голым.
Отметим, что после четырёх туров 31-летний Карлсен являлся лидером Julius Baer Generation Cup, в его активе было 10 из 12 возможных очков. Ниманн шёл на втором месте (девять очков). Призовой фонд турнира составил $ 150 тыс.
- 19 сентября 2022
-
21:28
-
21:12
-
21:07
-
20:32
-
19:09
-
17:42
-
17:27
-
17:16
-
13:46
-
13:44
-
09:30
-
09:25
-
09:12
-
00:47
-
00:26
-
00:01
- 18 сентября 2022
-
23:32
-
19:28
-
19:06
-
17:04
-
17:00
-
16:32
-
15:00
-
14:30
-
14:09
-
12:21
-
11:25
-
10:40
-
10:04
-
02:13
-
00:09
- 17 сентября 2022
-
23:05
-
22:34
-
22:17
-
21:03