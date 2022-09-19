Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном, которого подозревают в читерстве

Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен сдался после двух ходов в партии с 19-летним американцем Хансом Ниманном в рамках шестого тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.

Напомним, Карлсен снялся с этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) на следующий день после поражения от Ниманна. Причиной могло стать мошенничество со стороны Ниманна, который позднее признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах. Однако при этом американец опроверг подозрения в мошенничестве в матче с Карлсеном, выразив готовность сыграть с чемпионом мира голым.

Отметим, что после четырёх туров 31-летний Карлсен являлся лидером Julius Baer Generation Cup, в его активе было 10 из 12 возможных очков. Ниманн шёл на втором месте (девять очков). Призовой фонд турнира составил $ 150 тыс.