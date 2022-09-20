Президент ВАДА высказался о сотрудничестве с РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал сотрудничество с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
«У нас открытая линия связи с РУСАДА. Необходимо быть уверенным, что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) не рай для мошенников. Мы внимательно следим за РУСАДА, чтобы увидеть, что они делают… Мы не закрывали эту линию связи.
Из-за ситуации на Украине и в России трудно предсказать, что будет в ближайшие недели и месяцы. Надо дождаться конца года. Мы следим за тем, что они делают. Давайте посмотрим в ближайшие недели или месяцы, что произойдёт с точки зрения [повторного] включения их в систему», — приводит слова Баньки Reuters.
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