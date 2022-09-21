Чемпион мира Семён Павличенко получил тяжёлую травму и лёг на операцию

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко получил тяжёлую травму ноги, а именно разрыв ахиллова сухожилия. Об этом рассказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов. Произошло это на тренировочном сборе в Сочи.

«Семён получил разрыв ахиллова сухожилия на игровой тренировке за полчаса до окончания очередного сбора, который проходил на базе «Юг Спорт» в Сочи. Его привезли в ФМБА, сегодня во второй половине дня он будет прооперирован. Допускаю, что эта травма стала следствием былых повреждений, которые спортсмен получал на протяжении своей долгой карьеры.

Команда играла в волейбол, и эта тяжёлая травма случилась на ровном месте. Семён сделал шаг к мячу, и вот такое произошло. Но сам спортсмен не падает духом, сейчас будет восстанавливаться. О том, сколько времени ему на это потребуется, можно будет говорить только с началом реабилитационных процедур», — цитирует Чудинова ТАСС.

Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки: