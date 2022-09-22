Чемпионат мира по велоспорту 2027 года пройдет во Франции

Чемпионат мира по велоспорту 2027 года пройдет в Верхней Савойе, регионе в Альпах на востоке Франции. Об этом сообщил твиттер Международного союза велосипедистов (UCI).

«В Верхней Савойе в 2027 году пройдет второй чемпионат мира по велоспорту UCI, объединяющий велосипедные дисциплины», — написано в сообщении UCI в «Твиттере».

Для Франции этот чемпионат мира станет первым после мероприятия в Плуэ в 2000 году.

В следующем году Шотландия примет крупнейшее в истории соревнование по велоспорту, в котором все спортивные дисциплины впервые будут представлены на одном чемпионате мира. Дорожные гонки пройдут в живописных южных возвышенностях Шотландии с финишем на Джордж-сквер в Глазго — крупнейшем городе страны.