Чемпионат мира по велоспорту 2027 года пройдет во Франции
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Чемпионат мира по велоспорту 2027 года пройдет в Верхней Савойе, регионе в Альпах на востоке Франции. Об этом сообщил твиттер Международного союза велосипедистов (UCI).
«В Верхней Савойе в 2027 году пройдет второй чемпионат мира по велоспорту UCI, объединяющий велосипедные дисциплины», — написано в сообщении UCI в «Твиттере».
Для Франции этот чемпионат мира станет первым после мероприятия в Плуэ в 2000 году.
В следующем году Шотландия примет крупнейшее в истории соревнование по велоспорту, в котором все спортивные дисциплины впервые будут представлены на одном чемпионате мира. Дорожные гонки пройдут в живописных южных возвышенностях Шотландии с финишем на Джордж-сквер в Глазго — крупнейшем городе страны.
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