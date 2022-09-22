Макрогузова/Холомина и Лешуков/Стояновский выиграли ЧР по пляжному волейболу

В «Волей Граде» (пос. Витязево под Анапой Краснодарского края) завершились решающие матчи чемпионата России по пляжному волейболу. В женском турнире победу одержали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, в финале обыгравшие Марию Егорову и Елизавету Лудкову.
У мужчин в матче за титул Илья Лешуков и Олег Стояновский нанесли поражение Вячеславу Красильникову и Константину Семёнову.
Отметим, что чемпионы как у мужчин, так и у женщин получили по 600 тыс. рублей на пару. Серебряные призёры – по 420 тыс., бронзовые – по 360 тыс.
Пляжный волейбол. Чемпионат России
Женщины. Полуфинал
Егорова/Лудкова («Локомотив», Калининградская обл.) — Бирлова/Лешукова («Динамо», Москва) – 2:0 (21:15, 23:21)
Макрогузова/Холомина («Динамо», Москва) — Барсук/Петрова («Заречье-Одинцово») – 2:0 (21:12, 21:10).
За третье место
Бирлова/Лешукова — Барсук/Петрова – 2:0 (21:14, 21:16)
Финал
Макрогузова/Холомина — Егорова/Лудкова — 2:0 (21:18, 21:11)
Мужчины. Полуфинал
Красильников/Семёнов («Витязь», Анапа) — Шустров/Гусев («Динамо-Водный стадион», Москва) — 2:0 (21:14, 21:16).
Стояновский/Лешуков («Факел», Новый Уренгой) — Величко/Веретюк («Обнинск») – 2:0 (21:15, 21:14).
За третье место
Величко/Веретюк — Шустров/Гусев – 2:0 (21:14, 25:23).
Финал
Лешуков/Стояновский — Красильников/Семенов – 2:0 (21:15, 21:19).
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