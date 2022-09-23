Сергей Карякин высказался о своей закончившейся дисквалификации

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал окончание дисквалификации на турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Вот и закончилась моя полугодовая дисквалификация! Правда, радости от этого немного, так как до фактической возможности принятия участия в международных соревнованиях ещё очень далеко…

Моё участие возможно, только если турниры ФИДЕ будут проводиться в дружественных странах и если я смогу играть под флагом России, а не менять флаг на ФИДЕ или ФШР. К тому же не исключено, что ФИДЕ под давлением западной шахматной общественности может поменять своё решение.

В любом случае спасибо большое огромному количеству болельщиков, которые поддерживали меня и мою позицию все эти шесть месяцев, да и что уже там, все последние восемь лет! Победа обязательно будет за нами!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Сергей Карякин был отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ с 21 марта на полгода. Причиной дисквалификации стало публичное оглашение своей политической позиции: гроссмейстер поддержал специальную военную операцию России на Украине.

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?