Сергей Карякин высказался о своей закончившейся дисквалификации

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал окончание дисквалификации на турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Вот и закончилась моя полугодовая дисквалификация! Правда, радости от этого немного, так как до фактической возможности принятия участия в международных соревнованиях ещё очень далеко…
Моё участие возможно, только если турниры ФИДЕ будут проводиться в дружественных странах и если я смогу играть под флагом России, а не менять флаг на ФИДЕ или ФШР. К тому же не исключено, что ФИДЕ под давлением западной шахматной общественности может поменять своё решение.
В любом случае спасибо большое огромному количеству болельщиков, которые поддерживали меня и мою позицию все эти шесть месяцев, да и что уже там, все последние восемь лет! Победа обязательно будет за нами!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.
Сергей Карякин был отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ с 21 марта на полгода. Причиной дисквалификации стало публичное оглашение своей политической позиции: гроссмейстер поддержал специальную военную операцию России на Украине.
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
- 23 сентября 2022
-
16:12
-
15:21
-
10:22
-
08:00
-
00:09
- 22 сентября 2022
-
23:28
-
22:49
-
22:33
-
21:14
-
20:22
-
19:23
-
18:57
-
17:03
-
16:01
-
14:58
-
13:16
-
12:30
-
12:17
-
12:00
-
10:36
-
00:14
- 21 сентября 2022
-
22:50
-
22:45
-
21:53
-
21:10
-
20:26
-
19:57
-
18:56
-
14:04
-
13:13
-
11:43
-
09:19
-
00:01
- 20 сентября 2022
-
23:51
-
23:35