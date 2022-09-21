«Это самое неспортивное поведение». Что говорит шахматный мир о выходке Магнуса Карлсена

В последние недели не утихает шумиха вокруг противостояния Магнуса Карлсена с Хансом Ниманном. Первая их партия закончилась косвенными обвинениями в читерстве, вторая – сдачей норвежца на втором ходу. При этом второй протест Магнуса, кажется, вызвал даже больший шок у поклонников шахмат. А как оценили действия Карлсена в самом шахматном мире?

«Нет вида спорта, где проигрывать намеренно — это норма»

Несмотря на удивление, немногие рискнули осуждать норвежца. Одним из этих немногих стал коллега Карлсена, чемпион Норвегии Йон Людвиг Хаммер. По его словам, поведение чемпиона мира было крайне неспортивным.

«Совершенно недопустимо намеренно проигрывать. Это самое неспортивное поведение в мире состязаний. Это поведение, за которое можно будет наказать на том же уровне, что и за жульничество», – заявил Йон Людвиг Хаммер TV2.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Чуть более аккуратно высказался другой норвежец, шахматный эксперт NRK Торстейн Бэ: «Поразительно и трудно понять, почему он вообще сделал это, если думал сдаться без боя. Это очень странно. Магнус должен объяснить, почему он так поступил. Наверное, нет ни одного вида спорта, где проигрывать намеренно – это норма. Если ты не хочешь играть, то ты и не должен начинать игру. Я думаю, что он сделал это намеренно, потому что считает ситуацию с Ниманном совершенно неприемлемой. Последствия? Не исключено, что они будут, если кто-то пожалуется на это».

Похожую позицию выразил ещё один норвежский эксперт Атле Грённ. В интервью NRK он заявил, что теперь репутация Магнуса будет под вопросом, в то время как Ниманн получит сочувствие от публики.

«Шахматный мир в шоке. Магнус сделал нечто неслыханное на этом уровне, он взорвал бомбу. Теперь он будет подвергаться большому давлению, в том числе под угрозой будет его репутация. Он должен объясниться за свои действия. Ниманн сейчас получит сочувствие, но ему придётся стараться изо всех сил, чтобы избавиться от штампа, поставленного Карлсеном».

Новость по теме Йованка Гуска – о новом отказе Магнуса Карлсена: он только подлил масла в огонь

При этом находится не так много людей, которые, наоборот, поддерживают чемпиона мира. Один из них – тренер Карлсена Петер Хайне Нильсен.

«Для меня это не стало неожиданностью, скажем так, но я уважаю его выбор не говорить об этом. Меня нанял Магнус, и я думаю, что важно уважать то, что он говорит мне наедине. Если кто-то из «Команды Магнуса» собирается говорить об этом, то это, очевидно, должен быть Магнус», – рассказал Нильсен.

Анатолий Карпов Фото: РИА Новости

В каком-то смысле оправдывает Магнуса и экс-чемпион мира Анатолий Карпов: «Ханс Ниманн оправдывается тем, что в выигранной партии с Магнусом Карлсеном он сам не совершил ряд выгодных ходов. Тут он не врёт, от поражения Карлсен мог спокойно уходить, если бы сам не ошибался. Магнус проиграл из-за кошмарного дебюта, Ниманну даже не нужно было жульничать. Но американец небывало быстро растёт в рейтинге, и, скорее, это выглядит подозрительно. Возможно, Карлсен знает о каком-то другом жульничестве, потому так себя и ведёт», — приводит слова Карпова «Подмосковье сегодня»

«Я понимаю недовольство Магнуса»

Но большинство гроссмейстеров и шахматных экспертов придерживаются нейтральной позиции. Они не склонны ни обвинять, ни оправдывать.

«Происходят сумасшедшие вещи, и непонятно, чем они закончатся, – отметил Аниш Гири. — Я не думаю, что сейчас у Магнуса есть что-то большее (речь о доказательствах читерства Ниманна. – Прим. «Чемпионата»), чем доказанный неоднократный обман в сети. Персонаж, которого изображает Ханс, немного странный, но это не значит, что он жульничает онлайн и за доской. Так что всё это очень запутанно. Играть против людей, которых банили, и особенно против людей, которые обманывали онлайн, сложно. Это становится большой проблемой, потому что вы теряете к ним доверие. Но обвинять в мошенничестве – тоже проблема, так что это надо решать. Сейчас всё это выглядит очень странно. Очевидно, что это будет иметь смысл, если Ханс действительно читерит, если же нет – это совершенно неправильно».

Аналогичную позицию обозначил и популярный американский шахматист и стример Хикару Накамура в своём блоге.

«Никто не понимает, что происходит. На самом деле меня очень беспокоит будущее шахмат, и я не думаю, что здесь будет быстрое решение. Если Ханс не мошенничал, его никогда не поймают и ему придётся жить с обвинениями в свой адрес очень долго, если не всю карьеру. Другой способ, которым это может закончиться, – это если Ниманн обманывает и его поймают с поличным. Никто точно не знает, как обстоят дела, и я считаю очень важным указать на это. Я думаю, что Магнус молчит и очень осторожен из-за потенциальных проблем с законом в случае обвинений», – предположил Накамура.

Хикару Накамура Фото: fide.com

Нейтралитета придерживается и Левон Аронян, гроссмейстер из США.

«Я понимаю недовольство Магнуса. Я действительно многого не знал о таких вещах. Теперь я где-то посередине. Я действительно считаю, что Ханс был не самым чистым человеком, когда дело доходило до онлайн-шахмат, но он молодой парень. Надеюсь, это послужит ему уроком».

Единодушия в этой истории нет, как почти нет и чётких фактов.