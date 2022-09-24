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Матыцин рассказал о приказе Минспорта об отмене сборов российских спортсменов за рубежом

Матыцин рассказал о приказе Минспорта об отмене сборов российских спортсменов за рубежом
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о приказе Министерства спорта РФ о временной отмене тренировочных сборов и соревнований с участием сборных команд России за рубежом.

«В рамках исполнения поручений президента России мы прорабатываем вопросы импортозамещения, в том числе и в отношении обеспечения тренировочного процесса на территории России. Наша страна обладает необходимыми ресурсами для организации тренировочных мероприятий сборных команд. Текущее решение продиктовано общим курсом на укрепление национальной спортивной отрасли и формирование спортивного и экономического суверенитета. График тренировочных сборов готовим совместно с общероссийскими спортивными федерациями, мы находимся с ними в постоянном рабочем взаимодействии», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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