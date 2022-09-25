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Кениец Элиуд Кипчоге обновил свой мировой рекорд в марафоне

Кениец Элиуд Кипчоге обновил свой мировой рекорд в марафоне
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37-летний кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге завершил марафон в Берлине (Германия) за 2 часа 1 минуту и 9 секунд. Ранее кениец устанавливал мировой рекорд в марафоне в 2018 году — 2:01.39.

Второй результат показал соотечественник Кипчоге — Марк Корир. Третьим к финишу добрался легкоатлет из Эфиопии Деме Таду Абате.

Эта победа стала уже четвёртой в Берлинском марафоне для спортсмена из Кении.

Берлинский марафон. Берлин, Германия
42,2 км

1. Элиуд Кипчоге (Кения) — 2:01.09.
2. Марк Корир (Кения) — 2:05:58.
3. Деме Таду Абате (Эфиопия) — 02:06:28.

Кипчоге является двукратным олимпийским чемпионом в марафоне (2016 и 2020), призёром Олимпийских игр 2004 и 2008 годов на дистанции 5000 метров, чемпионом мира 2003 года на дистанции 5000 метров.

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