Кениец Элиуд Кипчоге обновил свой мировой рекорд в марафоне

37-летний кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге завершил марафон в Берлине (Германия) за 2 часа 1 минуту и 9 секунд. Ранее кениец устанавливал мировой рекорд в марафоне в 2018 году — 2:01.39.

Второй результат показал соотечественник Кипчоге — Марк Корир. Третьим к финишу добрался легкоатлет из Эфиопии Деме Таду Абате.

Эта победа стала уже четвёртой в Берлинском марафоне для спортсмена из Кении.

Берлинский марафон. Берлин, Германия

42,2 км

1. Элиуд Кипчоге (Кения) — 2:01.09.

2. Марк Корир (Кения) — 2:05:58.

3. Деме Таду Абате (Эфиопия) — 02:06:28.

Кипчоге является двукратным олимпийским чемпионом в марафоне (2016 и 2020), призёром Олимпийских игр 2004 и 2008 годов на дистанции 5000 метров, чемпионом мира 2003 года на дистанции 5000 метров.