Итальянский ведущий назвал волейболистку «обезьяной» и был обвинён в расизме

Итальянский телеведущий в прямом эфире назвал диагональную сборной Италии Паолу Огечи Эгону «обезьяной» и был обвинён в расистских высказываниях.



Кристиана Буонамано, ведущая программы на телевидении, дискутировала с участниками студии об игре сборной Италии на международных турнирах. Коллега Буонамано выразил своё мнение об игроках команды.



«Я бы назвал Эгону обезьяной. Можно искать прилагательные и какие-либо другие слова, но я не буду оригинальным», — сказал ведущий в эфире.

Ни ведущая Кристиана Буонамано, ни телеканал пока не прокомментировали этот инцидент.



Сборная Италии выступает в группе А на чемпионате мира вместе с Нидерландами, Бельгией, Камеруном, Кенией и Пуэрто-Рико. Итальянские волейболистки уже одержали первую победу на мировом первенстве, одолев Камерун — 3:0.