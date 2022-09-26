Карлсен выиграл Julius Baer Generation Cup, по ходу которого снялся с партии с Ниманном

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем Julius Baer Generation Cup, в финале одолев индийского шахматиста Арджуна Эригайси.
Напомним, по ходу турнира Карлсен снимался с поединка с американцем Хансом Ниманном. Магнус объяснил свой поступок, заявив, что необходимо более серьёзно бороться с мошенничеством в шахматах. Ранее Ниманн признался, что, когда ему было 12 и 16 лет, он жульничал на двух онлайн-турнирах, но при этом всегда честно играл против Карлсена.
Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам (с 2013 года). Норвежец также становился чемпионом мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — чемпион мира по классическим шахматам; в 2014-2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду, в 2014-2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу.
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