Нил Робертсон выиграл ЧМ по снукеру в миксте, Ронни О'Салливан не вышел в финал

Австралийский снукерист Нил Робертсон одержал победу на чемпионате мира по снукеру в смешанном парном разряде. Его напарницей была Минк Нутчарут из Таиланда. В финальном матче они победили Марка Селби и Ребекку Кенну (оба — Англия) со счётом 4-2 (8:108, 78:0, 61:23, 75:25, 0:82, 105:6).

Англичанин Ронни О'Салливан не вышел в финал. Его напарницей была соотечественница Рианна Эванс. Четвёртое, последнее место на турнире заняли Джадд Трамп (Англия) и Нг Онйи (Гонконг).

Отметим, что на турнире были трижды зафиксированы так называемые сенчури. Селби в одном из фреймов набрал 134 очка — это лучший результат на турнире. Также на его счету 107 очков в одном из фреймов. О'Салливан отметился 111 очками в одном из фреймов.

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