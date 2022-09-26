Генсек ВФВ подтвердил, что волейболист «Газпрома-Югра» получил повестку из военкомата

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко подтвердил, что российский диагональный «Газпрома-Югра» Никита Алексеев получил повестку из военкомата.

«На данный момент только одному игроку Суперлиги пришла повестка: Никите Алексееву. Вопрос о проведении сезона Суперлиги и отложенному старту не стоит. В дальнейшем будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Хотелось бы чемпионат сохранить», — сказал Александр Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Волейболист должен явиться в военкомат 29 сентября. Известно, что Алексеев два года проходил службу в воздушно-десантных войсках.

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