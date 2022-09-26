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Сборная Германии нанесла второе разгромное поражение Казахстану на женском ЧМ по волейболу

Сборная Германии нанесла второе разгромное поражение Казахстану на женском ЧМ по волейболу
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Немецкие волейболистки одержали победу над командой Казахстана во 2-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Сборная Германии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:21). Самым результативным игроком встречи с 17 очками в активе стала американская доигровщица Йеннифер Яниска. В составе соперников 10 очков набрала диагональная Кристина Белова.

ЧМ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 16:30 МСК
Германия
Окончен
3 : 0
Казахстан

Помимо Германии и Казахстана, в группе C также выступают Болгария, Канада, США и Сербия. В следующем туре Германия встретится с Сербией, а Казахстан сыграет с Канадой.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.

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