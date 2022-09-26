Сборная Сербии в пяти сетах одолела Болгарию на женском ЧМ по волейболу

Сербские волейболистки одержали победу над командой Болгарии во 2-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Сборная Сербии выиграла встречу со счётом 3:2 (25:21, 22:25, 25:27, 25:21, 15:9). Самым результативным игроком встречи с 26 очками в активе стала сербская диагональная Тияна Бошкович. В составе соперников 17 очков набрала доигровщица Сильвана Чаушева.
Помимо Сербии и Болгарии, в группе D также выступают Казахстан, Канада, США и Германия. В следующем туре Сербия встретится с Германией, а Болгария сыграет с США.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.
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