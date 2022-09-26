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Сборная Сербии в пяти сетах одолела Болгарию на женском ЧМ по волейболу

Сборная Сербии в пяти сетах одолела Болгарию на женском ЧМ по волейболу
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Сербские волейболистки одержали победу над командой Болгарии во 2-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Сборная Сербии выиграла встречу со счётом 3:2 (25:21, 22:25, 25:27, 25:21, 15:9). Самым результативным игроком встречи с 26 очками в активе стала сербская диагональная Тияна Бошкович. В составе соперников 17 очков набрала доигровщица Сильвана Чаушева.

ЧМ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 2
Болгария

Помимо Сербии и Болгарии, в группе D также выступают Казахстан, Канада, США и Германия. В следующем туре Сербия встретится с Германией, а Болгария сыграет с США.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.

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