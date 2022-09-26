«Они могут пошуметь и без нас». Ронни О'Салливан призвал увеличить призовые у снукеристок

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан высказался за увеличение призовых для женщин, играющих в снукер.

Ранее О'Салливан выступил на чемпионате мира по снукеру в смешанном парном разряде. Его напарницей стала самая титулованная снукеристка мира британка Риан Эванс. Ронни и Риан не сумели выйти в финал соревнований.

«Важен не этот турнир в частности, а то, что будет происходить после него. Думаю, мы не нужны женщинам, они способны наделать шума и без нас. Конечно, это неплохой старт для них. Но они способны на гораздо большее.

Женщина рядом со мной (об Эванс) – это человек, который посвятил всю свою жизнь снукеру. Она выиграла 12 чемпионатов мира. Женщины должны играть на гораздо лучших условиях, за гораздо большие деньги. Думаю, пять процентов главных призов тура должны достаться непосредственно женщинам», — приводит слова О'Салливана Metro со ссылкой на эфир BBC.

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