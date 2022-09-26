Никита Нагорный признался, что до Спартакиады задумывался о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов россиянин Никита Нагорный поделился впечатлениями от Спартакиады и признался, что думал о завершении карьеры.

«Учитывая мою готовность, получилось выступить достойно и даже выиграть командное первенство. Признаюсь, мы с ребятами (из сборной Москвы) не ожидали этого. Особенно после того, как прошли заключительный снаряд — параллельные брусья. Это важно. На момент прохождения многоборья все хотели, чтобы выиграл Владимир или Казань, потому что мы считались фаворитами на протяжении многих лет, но выиграть командой никак не получалось.



К Спартакиаде я готовился лучше, чем к Кубку России. На протяжении трёх недель каждый день ездил на сборы. По одной тренировке, правда, но трёхнедельные сборы я прошёл. Чувствую себя хорошо, даже думаю, что готов выступать дальше. Потому что до Спартакиады были такие мысли: если я плохо выступлю и не очень получится, то придётся закончить.



Какая у меня форма? Процентов 35, наверное. На них и остановимся. Сегодня я собрал новую комбинацию на брусьях. На перекладине не получилось сделать новую программу», — приводит слова Нагорного Sport24.