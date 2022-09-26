Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом получил повестку в военкомат

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом 49-летний Иван Максимов получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила жена тренера, известная в прошлом телеведущая Ольга Кокорекина, работавшая на федеральных каналах. Максимов — пятикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион России по бенди.

«Моему мужу Ивану Максимову 49 лет. Службу проходил в спортроте рядовым (он в прошлом играл в хоккей с мячом, сейчас главный тренер молодёжной сборной). Военкомат прислал ему повестку. Я её обнаружила в почтовом ящике в пятницу позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно. Иван всё это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня он прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери, и она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней случился инсульт. Извини, что так сумбурно и многословно пишу. Это какой-то ад», — приводит слова Кокорекиной Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.