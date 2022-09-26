«Чеховские медведи», «СГАУ-Саратов», «Виктор» лидируют после трёх туров ЧР по гандболу

Сегодня, 26 сентября, завершился третий тур чемпионата России по гандболу. В таблице сразу три лидера, которые имеют в своём активе по шесть очков, а именно «Чеховские медведи» (Чехов), «СГАУ-Саратов» (Саратов), «Виктор» (Ставрополь).

Далее по четыре очка имеют команды «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург), «Пермские медведи» (Пермь), ЦСКА (Москва). По два очка имеют «Динамо-Сунгуль» (Снежинск), «Динамо Астрахань» (Астрахань),«Скиф» (Омск). Команды, которые не заработали очки: «Скиф» (Краснодар), «Акбузат» (Уфа), «Донские казаки – ЮФУ» (Таганрог).

В финальный этап чемпионата России проходят команды с первого по восьмое место. Действующим чемпионом России по гандболу является команда «Чеховские медведи»