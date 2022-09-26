Магнус Карлсен объяснил своё скандальное поведение в поединках с Ниманном

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен написал открытое письмо, в котором объяснил своё поведение в поединках против американского гроссмейстера Ханс Моке Ниманна.
«На Sinquefield Cup я принял беспрецедентное профессиональное решение снять с турнира после партии третьего тура против Ханса Ниманна. Через неделю, во время Champions Chess Tour, я сдался в игре против Ниманна, успев сделав лишь ход.
Знаю, что мои действия расстроили многих в шахматном сообществе. Я разочарован. Я хочу играть в шахматы. Я хочу продолжать играть в шахматы на самом высоком уровне в лучших турнирах.
Я считаю, что жульничество в шахматах – это большая проблема. Я также считаю, что организаторы шахматных турниров и все те, кто заботится о неприкосновенности любимой нами игры, должны серьезно подумать об усилении мер безопасности и методов обнаружения читерства в за шахматной доской. Когда Ниманн в последнюю минуту был приглашен на Sinquefield Cup, я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от турнира. Но все же решил играть.
Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал. Его продвижение было необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения.
Мы должны что-то делать с читерством, и что касается меня, в будущем я не хочу играть против людей, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что я не знаю, на что они способны в будущем.
Есть еще кое-что, что я хотел бы сказать. К сожалению, в настоящее время я ограничен в том, что я могу сказать без разрешения Ниманна говорить открыто. До сих пор я мог говорить только своими действиями, и эти действия ясно заявляли, что я не желаю играть в шахматы с Ниманном.
Я надеюсь, что правда по этому поводу выйдет наружу, какой бы она ни была», – написал Карлсен в своих социальных сетях.
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