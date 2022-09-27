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Тренер по хоккею с мячом Максимов — о повестке: собираюсь пойти, понять, в чём ситуация

Тренер по хоккею с мячом Максимов — о повестке: собираюсь пойти, понять, в чём ситуация
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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов прокомментировал получение повестки в рамках объявленной частичной мобилизации.

«Супруга говорила, что по ночам стучали в дверь. Я сейчас дома, уже вернулся из Красноярска с турнира. По дороге из аэропорта заехал к маме, ей стало плохо. Вызвал скорую, сказали, что у неё инсульт. Сейчас она в Боткинской больнице, в реанимации. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжёлое.

Сегодня собираюсь пойти в военкомат, поговорить, понять, в чём ситуация. Послушаю, что мне скажут. Конечно, неожиданно получить повестку. Я служил в звании рядового», — приводит слова Ивана Максимова «Матч ТВ».

Максимов — пятикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион России.

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