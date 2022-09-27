Тренер по хоккею с мячом Максимов — о повестке: собираюсь пойти, понять, в чём ситуация
Поделиться
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов прокомментировал получение повестки в рамках объявленной частичной мобилизации.
«Супруга говорила, что по ночам стучали в дверь. Я сейчас дома, уже вернулся из Красноярска с турнира. По дороге из аэропорта заехал к маме, ей стало плохо. Вызвал скорую, сказали, что у неё инсульт. Сейчас она в Боткинской больнице, в реанимации. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжёлое.
Сегодня собираюсь пойти в военкомат, поговорить, понять, в чём ситуация. Послушаю, что мне скажут. Конечно, неожиданно получить повестку. Я служил в звании рядового», — приводит слова Ивана Максимова «Матч ТВ».
Максимов — пятикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион России.
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
12:05
-
11:31
-
11:03
-
10:20
-
09:52
-
09:15
-
09:10
-
08:00
-
00:20
-
00:10
- 26 сентября 2022
-
23:57
-
23:40
-
22:58
-
22:44
-
22:29
-
22:17
-
22:08
-
21:36
-
21:25
-
19:41
-
18:59
-
18:32
-
18:28
-
17:48
-
16:44
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:15
-
14:54
-
14:48
-
12:45
-
09:43
-
08:13
-
08:06
Партнерский контент