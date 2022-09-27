ОКР выступил с заявлением по отъезду из России 5-кратной чемпионки ОИ Анастасии Давыдовой

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали новость о том, что генеральный секретарь ОКР, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула страну.

«Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генерального секретаря в ОКР не поступало. Олимпийский комитет России ведёт плановую работу, в том числе по подготовке к отчётно-выборному олимпийскому собранию. Назначена дата, начался процесс выдвижения кандидатов на руководящие должности. Сейчас важную роль играет высокий уровень квалификации и профильной подготовки, серьёзный опыт работы в олимпийском движении и спортивной отрасли.

Аппарат ОКР работает в усиленном режиме, операционная эффективность деятельности организации не зависит от личной ситуации генсека. При необходимости соответствующие решения будут приниматься в соответствии с уставом Олимпийского комитета России и исключительно на основании проверенных данных», — отмечается в заявлении на официальном сайте организации.

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