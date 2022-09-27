Российский конькобежец отрубил себе части пальцев топором

Российский конькобежец Артём Арефьев рассказал, что отрезал себе два кончика пальцев топором. Об этом 21-летний спортсмен сообщил в своём телеграм-канале.
«Сижу в «травме» (в отделении травматологии. — Прим. «Чемпионата»). Я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором, указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — написал Арефьев в своём телеграм-канале.
В 2021 году Арефьев одержал победу на дистанции 500 м на одном из этапов Кубка мира. В 2022 году он принял участие в зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсмен занял седьмое место на дистанции 500 м. Первую тройку составили Гао Тинъюй (Китай), Чха Мин Гю (Республика Корея) и Ватару Морисигэ (Япония).
Как правильно делать упражнение «Конькобежец»:
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