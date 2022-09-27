«Жаль, что они смешивают политику и спорт». Сергей Карякин — о заявлении NSF

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на заявление Норвежской шахматной федерации (NSF), отстранившей спортсмена от рейтинговых турниров на своей территории и призвавшей организаторов в других странах последовать её примеру.

Карякин был отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ на шесть месяцев за поддержку спецоперации. По окончании дисквалификации Сергей заявил, что не готов выступать под нейтральным флагом.

«Если говорить глобально — ничего нового. Все известные западные соревнования, Grand Chess Tour и Norway Chess Tour, сразу завили, что, если ты россиянин и хочешь играть — осуди специальную военную операцию. Норвегия пошла ещё дальше и провела турнир без россиян, никаких шансов попасть туда нет. В их позиции для меня чего-то нового нет. Очень жаль, что они смешивают политику и спорт. Они сделали свой выбор, к сожалению», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».