Владимир Крамник отреагировал на отказ Швейцарии выдать визу Анатолию Карпову

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник прокомментировал новость о том, что 12-й обладатель мировой шахматной короны Анатолий Карпов не смог присутствовать на демонстрации фильма «Чемпион мира» в штаб-квартире ООН в Женеве, так как Швейцария не выдала ему въездную визу.
«Считаю, что каждая страна имеет право решать, что она хочет. Мой подход к этому всегда был очень простой: не хотите — и не надо, не поеду к вам. Мне кажется, тут ни на кого обижаться не надо. Сильный человек должен иметь такой подход: не пускаете — ну вам же хуже.
Я думаю, Анатолий Евгеньевич без этого прекрасно проживёт и будет себя прекрасно чувствовать. Это проблема страны: если она не хочет пускать выдающихся музыкантов, шахматистов, то плюсов у этой страны не будет. А Анатолий Евгеньевич даже этого и не заметит», — приводит слова Крамника «РИА Новости Спорт».
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