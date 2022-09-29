Пчёлы захватили ворота в матче НФЛ
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Множество пчёл разместилось у стойки ворот во время матча третьего тура Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Тампой-Бэй Бакканирс» и «Грин-Бэй Пэкерс» на стадионе имени Рэймонда Джеймса в Тампе, штат Флорида.
Пчелы собрались под стойкой ворот в северной зоне. Улей не повлиял на игру, «Пэкерс» занесли тачдаун в этой зоне в дебютном драйве. Неизвестно, знали ли вообще игроки о пчёлах, которые выбрали ворота в качестве нового дома в игровой день.
Персонал арены пытался поймать матку улья, после чего остальные пчелы должны были покинуть стадион. Проблема также заключается в том, что подобный вид пчёл нельзя прогнать опрыскивателями.
Встреча между «Тампой-Бэй Бакканирс» и «Грин-Бэй Пэкерс» завершилась со счётом 12:14.
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