Прошла жеребьёвка полуфинального этапа Кубка России по волейболу памяти Константина Ревы

Стал известен состав групп полуфинального раунда розыгрыша Кубка России среди мужских команд памяти Константина Ревы. Матчи пройдут с 3 по 6 ноября.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на конкурсной основе определила место проведения «Финала Четырех» (24-25 декабря) – Новый Уренгой. «Факел» как хозяин решающей стадии был освобождён от участия в полуфинальном раунде.



Кубка России среди мужских команд памяти Константина Ревы. Полуфинальный этап

Группа «А» (место проведения матчей — Москва)

«Динамо» (Москва)

«Белогорье» (Белгород)

«Кузбасс» (Кемерово)

«Нефтяник» (Оренбург)



Группа «Б» (Новосибирск)

«Локомотив» (Новосибирск)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

«Урал» (Уфа)



Группа «В» (место будет названо позднее)

«Зенит-Казань» (Казань)

«Зенит» (Санкт-Петербург)

АСК (Нижний Новгород)

«Газпром-Югра» (Сургут)