Прошла жеребьёвка полуфинального этапа Кубка России по волейболу памяти Константина Ревы

Стал известен состав групп полуфинального раунда розыгрыша Кубка России среди мужских команд памяти Константина Ревы. Матчи пройдут с 3 по 6 ноября.
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на конкурсной основе определила место проведения «Финала Четырех» (24-25 декабря) – Новый Уренгой. «Факел» как хозяин решающей стадии был освобождён от участия в полуфинальном раунде.
Кубка России среди мужских команд памяти Константина Ревы. Полуфинальный этап
Группа «А» (место проведения матчей — Москва)
«Динамо» (Москва)
«Белогорье» (Белгород)
«Кузбасс» (Кемерово)
«Нефтяник» (Оренбург)
Группа «Б» (Новосибирск)
«Локомотив» (Новосибирск)
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
«Урал» (Уфа)
Группа «В» (место будет названо позднее)
«Зенит-Казань» (Казань)
«Зенит» (Санкт-Петербург)
АСК (Нижний Новгород)
«Газпром-Югра» (Сургут)
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