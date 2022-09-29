Брянский — о ЧР: есть несколько команд, которые могут показать очень хороший волейбол

Главный тренер мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский поделился ожиданиями от нового сезона Суперлиги.
«Защищать титул всегда сложнее, чем завоевать его,— так ведь говорят?
Защитили в прошлом сезоне? Да, но дорога к золоту не была усыпана цветами. По ходу сезона было всё — и травмы, и падение физических кондиций, и совершенно не обязательные поражения. Мы прошли через испытания, и во многом поэтому я смотрю в сезон предстоящий с оптимизмом. Хотя понимаю, что он будет длинным, и произойти может все что угодно.
Форма проведения? Мне очень нравится плей-офф — больше важных игр. А главное, что это гарантированно игры и на выезде, и дома. В минувшем сезоне «Финал шести» принимала Казань, и не все наши болельщики смогли вживую насладиться победой «Динамо».
Основные конкуренты — два «Зенита»? А новосибирский «Локомотив»? А «Динамо» из Ленинградской области? А «Белогорье»? У нас в чемпионате есть несколько команд, которые могут показать очень хороший по любым меркам волейбол. Расслабляться нельзя», — приводит слова Константина Брянского «Коммерсантъ».
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