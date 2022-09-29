Глава ОКР прокомментировал ситуацию с отъездом из России 5-кратной чемпионки ОИ Давыдовой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что генеральный секретарь ОКР, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Также сообщалось, что 39-летняя Давыдова не планирует возвращаться в страну.

«Ничего не могу сказать по отъезду Давыдовой. Документов она не предоставляла, телефонным звонком не сопровождала. Её полномочия длятся тоже до олимпийского собрания.

ОКР накопил такой опыт за последние годы, что любой руководитель может заместить другого. Потерей я это назвать не могу», — сказал Поздняков на форуме «Россия — спортивная держава».

Также Давыдова — 13-кратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Она выступала в дуэте с Анастасией Ермаковой. Анастасия — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почёта, ордена Дружбы.

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