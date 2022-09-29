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Россиянка Лагно выиграла первый этап Гран-при ФИДЕ в Астане

Россиянка Лагно выиграла первый этап Гран-при ФИДЕ в Астане
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Российский гроссмейстер Екатерина Лагно выиграла первый этап серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в Астане (Казахстан).

Занимающая второе место россиянка Александра Горячкина после ничейного результата с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали не смогла догнать Лагно.

В копилке победительницы восемь баллов без поражений. У второй Горячкиной 7,5 балла. Третье место заняла китаянка Чжу Цзинэр (6,5). Российская шахматистка Александра Костенюк стала четвёртой (6). Полина Шувалова осталась на 12-м месте (4).

Второй этап Гран-при ФИДЕ пройдёт в Мюнхене (Германия) с 1 по 14 февраля 2023 года. Две лучшие шахматистки серии станут участницами турнира претенденток ФИДЕ.

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