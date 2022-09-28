Президент ФШР отреагировал на призыв норвежской федерации отстранить Сергея Карякина

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал новость о том, что Норвежская шахматная федерация (NSF) отстранила Сергея Карякина и других игроков, поддерживающих спецоперацию на Украине, от рейтинговых турниров на своей территории и призвала организаторов в других странах последовать её примеру.
«Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить наших спортсменов, включая Сергея Карякина, от участия в международных соревнованиях выглядит очень агрессивно и противоречит как спортивным принципам, так и демократии. Мы решительно выступаем против таких заявлений. Мы надеемся, что Международная шахматная федерация и другие организаторы будут придерживаться лозунга Gens Una Sumus («Мы — одна семья») и принципа «Спорт вне политики», — приводит слова Филатова ТАСС.
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