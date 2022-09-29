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Футболист NFL попал в автомобильную аварию, несколько раз перевернувшись на машине

Футболист NFL попал в автомобильную аварию, несколько раз перевернувшись на машине
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Американский футболист Майлз Лоренц Гарретт, защитник клуба «Кливленд Браунс» из Национальной футбольной лиги, попал в автомобильную аварию, несколько раз перевернувшись на машине.

Авария произошла после того, как Гарретт покинул расположение тренировочной базы. Агент футболиста сообщил, что Гарретт избежал каких-либо переломов или серьёзных повреждений в результате инцидента. Также сообщается, что автомобиль Гарретта сошел с обочины шоссе и несколько раз перевернулся. Находившаяся в салоне автомобиля пассажирка также была доставлена в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Майлз Гарретт получил растяжение плеча и бицепса, а также порезы и синяки. Футболист был выписан из больницы в день аварии.

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