Раджабов — о словах Карлсена: наверное, у него есть какие‑то доказательства

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов прокомментировал открытое письмо чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, в котором он объяснил своё поведение в поединках с американским гроссмейстером Хансом Моке Ниманном.
«Случай, конечно, беспрецедентный. Сколько я читал об этом, там пока нет прямых доказательств. Магнус заподозрил соперника, но у многих людей паранойя в шахматном мире относительно честной игры. Это бывает и у самых высококлассных гроссмейстеров. Не знаю, насколько у норвежца собрана хорошая доказательная база, иначе эта тема вполне является предметом и для судебного разбирательства. Всё же репутационно страдает шахматист, которого обвинили. Не очень понимаю, что дальше будет.
Насколько могу судить, в той партии, которую он сыграл с Ниманном, ничего сверхъявственного я не увидел, но у него были и другие предпосылки, которые повлияли на решение не играть, как сам Магнус потом объяснил. Надо понимать, норвежец всё еще чемпион мира, поэтому ему позволено больше, чем другим. Так всегда было в шахматах. Но без доказательств сама форма обвинения, выбранная Карлсеном, как мне кажется, не совсем корректна. Возможно, есть какие‑то детали, о которых мы не знаем, но это увидим в дальнейшем.
Считаю, все обвинения открытого характера, как в этой ситуации, нужно выносить, если есть прямые доказательства. Может, они и есть у норвежца, не знаю. Он же доиграл ту партию, в которой уступил, потом покинул турнир, а до этого вообще говорил, что не хотел на нем выступать, но принял тяжелое решение все‑таки сыграть. Сложно сказать, как надо повести себя в такой ситуации, ведь подобного прежде не было. Учитывая, как Магнус себя ведет, наверное, у него есть какие‑то доказательства», — приводит слова Раджабова «Матч ТВ».
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