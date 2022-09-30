Поздняков рассказал о направлениях деятельности ОКР, обозначенных в стратегии до 2028 года

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о стратегии ОКР до 2028 года.
«Как и сейчас, мы продолжим делать акцент на важности сплоченной, непрерывной работы совместно с общероссийскими спортивными федерациями, вопреки нынешним трудностям и на благо будущего российской спорта.
Хочу еще раз подчеркнуть, наша главная цель на период до 2028 года – это содействие устойчивому развитию и эффективной деятельности организаций-членов ОКР, создающих условия для качественного развития и реализации спортивных способностей человека.
Для её достижения мы определили ряд приоритетных направлений деятельности ОКР:
— содействие развитию Олимпийских видов спорта;
— содействие развитию массового спорта;
— образовательная и просветительская деятельность, продвижение истинных Олимпийских ценностей и идеалов;
— международная деятельность, гуманитарное сотрудничество», — написал Поздняков в телеграм-канале.
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