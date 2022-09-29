Глава ОКР высказался о взаимоотношениях с МОК и оппонентами из «некоторых» стран

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом фактором, имеющим стратегическое значение для ОКР.

«Как бы ни складывалась политическая обстановка в мире, главным приоритетом для международного Олимпийского сообщества остаётся попытка абстрагироваться и быть подальше от политических явлений.

Единственной возможностью для олимпийского движения сохраниться в том виде, в котором предполагал барон Де Кубертен, в каком над его усовершенствованием работали все предшественники нынешнего президента МОК, — выправить эту ситуацию и дать возможность спортивным объединениям проводить все главные мероприятия, в том числе Олимпийские игры, без какого-либо нажима политических сил «некоторых» стран.

Я подчёркиваю — «некоторых»! Потому что количество наших активных оппонентов по сравнению с 206 Олимпийскими комитетами, которые существуют на планете, меньше одной трети от общего числа. Самое важное — даже у этих стран приходит осознание, что Россия слишком большая спортивная держава, чтобы её просто исключить из олимпийского движения», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.