Международный турнир «Шахматные звёзды — 2022» пройдёт на территории «Крокус Сити»

ООО «Новые шахматы» и компания Crocus Group представляют Международный шахматный турнир «Шахматные звёзды – 2022», который пройдёт с 29 сентября по 5 октября в «Крокус Сити». Общий призовой фонд турнира составит ₽ 14,25 млн.
В задачи турнира входит не только развитие шахмат как популярного вида спорта, но и проведение интеллектуального нетворкинга на международном уровне. Также особое внимание уделяется поддержке шахматных звёзд будущего. Для реализации этих задач в турнире примут участие 10 выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. Среди них Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Франсиско Вальехо и другие.
Главный судья турнира – Артём Ахметов. Главный комментатор – Сергей Шипов.
В рамках турнира продуманы мероприятия по популяризации интеллектуального спорта среди молодёжи. Совместно с Русской шахматной школой и Педагогическим шахматным союзом будет организована серия отборочных турниров для детей в возрасте до 15 лет. Сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звёзды», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале будут определены 12 победителей в четырёх возрастных группах от пяти до 15 лет.
Специально для проекта «Аллея Чемпионов VEGAS» 3 октября в ТРК «VEGAS Крокус Сити» состоится торжественная церемония подписания звёзд гроссмейстерами, автограф-сессия и мастер-классы для зрителей. Для представителей СМИ на протяжении всего турнира будет организована серия индивидуальных интервью со спортсменами.
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