ВФВ: игрока «Газпрома-Югра» Алексеева вызывали в военкомат для уточнения данных

Диагональный клуба «Газпром-Югра» из Сургута Никита Алексеев вызывался в военкомат для уточнения данных, спортсмен не был мобилизован, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Ярёменко.



«Никита сходил в военкомат для уточнения данных. Сейчас его не призывают. Всероссийская федерация собрала данные у клубов по игрокам и сотрудникам относительно их воинской обязанности. Повестку для уточнения данных также получал Виталий Дикарев (волейболист «Факела»). На данный момент никого не мобилизовали», — цитирует Ярёменко «РИА Новости Спорт».

В 2014 году волейболист приостановил карьеру. После службы он защищал цвета «Урала» (2015/2016, 2019/2020), «Факела» (2015/2016), «Новы» (2016/2017), казанского «Зенита» (2017—2019), «Динамо-ЛО» (2020/2021). В составе «Зенита» Никита Алексеев брал золотые медали чемпионата России, выигрывал Лигу чемпионов, завоёвывал главный трофей клубного чемпионата мира, а также становился победителем Кубка России и Суперкубка России.