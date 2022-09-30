Губерниев — о словах Баха: Россия ещё долго не будет выступать. Даже очень долго
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Томаса Баха. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) призвал допустить до участия в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от конфликта на Украине.
«Слова Баха? Россия ещё долго не будет выступать. Даже очень долго», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Бах от лица МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Свою рекомендацию глава МОК объяснил заботой о безопасности спортсменов.
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