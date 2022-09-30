ВАДА: более половины из 138 обвинений на основе LIMS — это лёгкая и тяжёлая атлетика

Более половины из 138 российских спортсменов, осуждённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на основании данных, полученных из московской лаборатории (LIMS), выступают в лёгкой и тяжёлой атлетике, сообщает Inside the Games, ссылаясь на информацию, полученную из ВАДА.
Организация продолжает изучать данные из выборки 2019 года. Дополнительная информация о 138 обвинительных приговорах будет представлена на заседаниях исполкома и правления ВАДА, которые состоятся в середине ноября в Канаде.
ВАДА утверждает, что внимательно следит за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), чтобы иметь возможность оценить, соответствует ли оно всем условиям для его полного восстановления, поскольку оно по-прежнему признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Двухлетний срок отстранения истекает после 16 декабря 2022 года. Из-за санкций против РУСАДА Россия не могла использовать на Олимпийских играх в Токио и Пекине гимн и флаг страны.
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