Ирина Винер — о предложении главы МОК: мои спортсменки на это никогда в жизни не пойдут

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.
«Я не вижу в заявлении Баха ничего нового. У нас великий дирижёр Валерий Гергиев нигде, кроме России, не гастролирует, потому что с него тоже хотели взять такое заявление. Сейчас со всех, кто хочет выступать там в театре, с концертом, берут такое заявление, и спортсменам тоже такое предложение сделали. Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они ещё маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет», — приводит слова Винер ТАСС.
- 30 сентября 2022
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