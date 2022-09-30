Ирина Винер — о предложении главы МОК: мои спортсменки на это никогда в жизни не пойдут

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Я не вижу в заявлении Баха ничего нового. У нас великий дирижёр Валерий Гергиев нигде, кроме России, не гастролирует, потому что с него тоже хотели взять такое заявление. Сейчас со всех, кто хочет выступать там в театре, с концертом, берут такое заявление, и спортсменам тоже такое предложение сделали. Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они ещё маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет», — приводит слова Винер ТАСС.