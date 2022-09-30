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Михаил Мамиашвили: что значит дистанцироваться? Признать, что каждый из нас Иуда?

Михаил Мамиашвили: что значит дистанцироваться? Признать, что каждый из нас Иуда?
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Что значит дистанцироваться от власти? Странная формулировка. То есть нам предлагают признать, что каждый из нас Иуда, отречься от своего государства, от своей страны, от своего президента? А дальше что? Каждого на детектор лжи, на крови им в предательстве поклясться? Сомневаюсь, что олимпийские принципы основаны на принципах предательства, в зазеркалье каком-то живём», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

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