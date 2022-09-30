Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий сохранил третью позицию в обновлённом рейтинге ФИДЕ

Ян Непомнящий сохранил третью позицию в обновлённом рейтинге ФИДЕ
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил третью позицию в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся норвежец Магнус Карлсен, на счету которого 2856 очков. Второе место занимает китаец Дин Лижэнь (2811). Рейтинг Непомнящего – 2793 очка.

Ещё один российский гроссмейстер, Сергей Карякин, в активе которого 2747 очков, опустился с 14-го на 15-е место в рейтинге ФИДЕ, Александр Грищук (2745) остался на 17-й позиции.

Напомним, шестимесячная дисквалификация Карякина из-за публикации открытого письма, в котором он поддержал специальную военную операцию России на Украине, истекла только 22 сентября.

Непомнящий в начале июля во второй раз подряд стал победителем турнира претендентов. Однако норвежец Магнус Карлсен отказался от титульного матча, и теперь в 2023 году Непомнящий должен сыграть за мировую шахматную корону с Дин Лижэнем, ставшим на турнире претендентов вторым.

«Карлсен хочет больше денег». Норвежский чемпион мира ещё может сыграть матч за титул «Карлсен хочет больше денег». Норвежский чемпион мира ещё может сыграть матч за титул
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022