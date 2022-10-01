«Это уже совсем перебор». Трефилов — о заявлении Баха

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.
«Откажитесь от своих родителей и езжайте на чемпионаты мира. Давайте теперь откажемся вообще от всего: от того, где ты родился, кто твои мама и папа. Сделаем родителей номер один, номер два и поедем на Олимпиаду. Это уже совсем перебор. Всё постепенно переходило в политику: то флаг и гимн отняли, то отстранили от турниров. Теперь ещё хотят, чтобы люди отказывались от своей национальности. Отрекаешься от того, что ты русский, и, пожалуйста, участвуй в Олимпиадах.
Если появятся такие прецеденты, как на них реагировать? Да никак. Либо мы отказываемся все вместе, либо будем действовать поодиночке, и тогда нас будут ещё больше разобщать», – приводит слова Трефилова Metaratings.
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