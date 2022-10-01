«Не станем выделять спортсменов в исключительную категорию». Матыцин — о мобилизации
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал работу ведомства над предоставлением отсрочек для российских спортсменов от частичной мобилизации, объявленной ранее президентом РФ Владимиром Путиным.
«Активно занимаемся этим вопросом совместно с правительством и Минобороны. Но я уже неоднократно заявлял: всё идёт в рамках законодательства, ни в коей мере не станем выделять спортсменов в исключительную категорию, не соответствующую общей позиции государства», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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