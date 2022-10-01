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Финалисты чемпионата России — 2022 по волейболу с побед начали новый сезон

Финалисты чемпионата России — 2022 по волейболу с побед начали новый сезон
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Состоялись три матча стартового тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Новосибирский «Локомотив» на своей площадке нанёс поражение новокуйбышевской «Нове» со счётом 3:0 (25:21, 27:25, 25:21). Московское «Динамо» в гостях обыграло белорусский «Строитель» — 3:1 (25:13, 25:14, 20:25, 25:18). Санкт-петербургский «Зенит» дома оказался сильнее красноярского «Енисея» — 3:0 (25:16, 25:22, 25:15).

Напомним, «Динамо» является действующим чемпионом страны, а «Локомотив» — серебряным призёром.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 1-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:21, 27:25, 25:21).

«Строитель» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (13:25, 14:25, 25:20, 18:25).

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:16, 25:22, 25:15).

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