Участник Олимпийских игр 2018 года сообщил о полученной повестке из военкомата
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Участник Олимпийских игр 2018 года, российский скелетонист Владислав Марченков рассказал, что получил повестку из военкомата.
«Я живу в Москве и несколько дней назад получил повестку о мобилизации. Я сходил в военкомат, но из-за того, что у меня не было военного билета, мне дали отсрочку до 4 октября. Дело в том, что я в этом году женился и собирался переехать жить в Краснодарский край. И часть документов, в том числе и военный билет, находились уже по новому месту жительства. Вчера я уже получил военный билет и 4 октября поеду на призывной пункт.
Я выступаю за ЦСКА и являюсь рядовым запаса. Настроение у меня хорошее, за меня сейчас больше переживают моя жена, мама и сестра», — приводит слова Марченкова «РИА Новости Спорт».
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